Al tramonto tra storia e magia: il Parco Forza chiude Percorsi al Crepuscolo 2025

Ultimo appuntamento con l’iniziativa culturale “Percorsi al Crepuscolo 2025”, che chiude il suo ciclo con una visita guidata al Parco Forza di Ispica il prossimo 27 agosto alle ore 16.45.

Dopo il successo delle visite al Convento della Croce di Scicli e al Parco Archeologico di Cava Ispica, l’evento conclusivo permetterà ai partecipanti di scoprire la storia e i segreti dell’antico Fortilitium, cuore originario di Ispica fino al terremoto del 1693.

Parco Forza di Ispica: la storia del Fortilitium

Il Parco Forza di Ispica custodisce testimonianze uniche: dalla necropoli al Palazzo Marchionale, dalla Scuderia alla chiesa dell’Annunziata, fino all’insediamento trogloditico. Qui si trova anche il celebre “Cento Scale”, un suggestivo tunnel scavato nella roccia che un tempo permetteva di raggiungere le falde acquifere per l’approvvigionamento idrico.

Visita guidata con le guide turistiche AGT Ragusa

La visita sarà condotta dalle guide turistiche abilitate dell’AGT – Associazione Guide Turistiche di Ragusa, che accompagneranno i visitatori in un percorso immersivo tra storia, archeologia e natura. Raduno: ore 16.45 all’ingresso del Parco Forza di Ispica. Ticket: 10 euro (solo adulti). Prenotazioni obbligatorie (anche WhatsApp): 331 2040099 – 328 8364334

Percorsi al Crepuscolo 2025: un viaggio nella storia

L’iniziativa “Percorsi al Crepuscolo 2025” si è rivelata un’occasione preziosa per valorizzare i luoghi simbolo della storia e dell’identità iblea, con itinerari che hanno unito cultura, tradizione e paesaggio. La chiusura al Parco Forza di Ispica rappresenta la tappa perfetta per concludere questo viaggio tra le radici del territorio.

