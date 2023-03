Al Teatro Naselli di Comiso gli spettatori potranno giocare a tennis…sul palco!

Al teatro Naselli di Comiso gli spettatori potranno giocare a Tennis sul palco. E’ questa l’iniziativa che si prepara ad accogliere il teatro comisano con il “Venerdì Contemporaneo”, una rassegna per vivere l’energia del venerdì sera all’insegna dell’arte e del divertimento. Tre date: 3, 10 e 17 marzo allo Spazio Naselli tra spettacoli teatrali, musica, dj set e cene.

Il primo appuntamento, in doppia replica giovedì 2 marzo e venerdì 3 marzo alle ore 21.00, è con “Il muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale” di Monica Codena, Marco Ongaro e Paolo Valerio, con lo stesso Paolo Valerio. Nello spettacolo il tennis è visto come parabola della quotidianità, occasione per una profonda riflessione sulla propria esistenza.

UN APPUNTAMENTO DECISAMENTE INEDITO

Sul palcoscenico ci sarà solo Max, il protagonista, che affronta la crisi della sua vita come ha sempre fatto: giocando a tennis. Gioca, pensa, racconta, si dibatte. Max scandirà il suo sfogo palleggiando quasi mille volte contro il pubblico che ascolterà tutto in cuffia, e osserverà protetto da un muro trasparente, un muro di plexiglas che campeggerà sul boccascena del Teatro Naselli di Comiso, e che difenderà dai potenti servizi di Max, ma non dalla corrente di emozioni che scorreranno fra l’attore e la platea. Tutto si risolverà nel catartico finale, in cui anche gli spettatori saranno invitati a salire sul palcoscenico a palleggiare contro il muro metafora dei fantasmi e delle angosce da scacciare.

Un primo appuntamento molto particolare che consentirà quindi agli spettatori di vivere il Teatro Naselli come un campo da tennis e provare l’emozione di palleggiare proprio sul palcoscenico. A seguire, nel foyer del Teatro, “The After Show – music & tapas”, buon cibo e ottima musica con Giulio Lirosi, Music Underground Genuine.

“Naselli non sarà infatti solo teatro, ma anche musica, dj set e buon cibo. La nuova rassegna Venerdì Contemporaneo – spiega il direttore artistico Alessandro Di Salvo – offre una vivace continuità all’arte, da quella teatrale a quella musicale e gastronomica. Gli spazi del Teatro Naselli e del suo foyer, si presentano nella loro polifunzionalità per essere ancora una volta luogo di emozioni e divertimento e una splendida vetrina per la scena artistica contemporanea. Un luogo che si propone anche ai più giovani come alternativo svago del venerdì sera e che apre il suo ciclo con uno spettacolo veramente partecipativo, permettendo a fine esibizione di provare l’inusuale brivido di giocare a tennis in Teatro”.



Gli altri appuntamenti con il “Venerdì Contemporaneo” saranno il 10 marzo con “Novecento” di Alessandro Baricco, con Giuseppe Ferlito e con la regia di Franco Giorgio, ed il 17 marzo con “Notti” di Elena Strada, con Elena Strada, Ruggero Franceschini e Alberto Baraghini, regia di Rajeev Badhan, ed a seguire le serate continueranno nel foyer con “The After Show – musica & tapas” con rispettivamente il 10 marzo Terramatta e il 17 marzo Banana Shake.



La rassegna “Venerdì Contemporaneo” al Teatro Naselli ha il patrocinio dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e interesserà i venerdì dal 3 al 17 marzo, inizio spettacoli alle ore 21.00, inizio dj set e cena dalle ore 22.30 circa. È possibile scegliere la formula che si preferisce tra solo spettacolo, spettacolo più dj set e cena, per una volta sola o per l’intera rassegna e prenotarla ad un prezzo vantaggioso. Per informazioni e per rimanere aggiornati su tutte le iniziative del Teatro Naselli di Comiso, è possibile seguire le pagine social ufficiali o visitare il sito spazionaselli.it dove è possibile acquistare i biglietti online.

Il teatro riserva ai soci dei circoli del tennis 50 biglietti al prezzo speciale di 5 euro anziché 15. Tutte le info su https://spazionaselli.it/show-item/il-muro-trasparente/