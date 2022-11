Al Ragusa Calcio arriva Johad Ferretti

Straordinario colpo di mercato per l’Asd Ragusa calcio 1949. La società, considerato anche il momento non semplice a causa delle notevoli assenze che si registrano nel reparto difensivo, si è assicurato per la stagione in corso le prestazioni del difensore centrale Johad Ferretti. Si tratta di un giocatore classe 1994, 185 centimetri di altezza, nato a Marsiglia ma di nazionalità italiana, che vanta un curriculum di grandissimo valore, avendo sempre giocato tra Lega Pro e Serie B, con maglie gloriose come Turris, Teramo, Ternana e Cremonese oltre a qualche presenza nel Milan. Ferretti sarà a disposizione di mister Filippo Raciti già da oggi pomeriggio.



“Sono molto contento di questa nuova avventura – spiega la nuova aquila azzurra – mi hanno tutti parlato bene di questa società e mi convincono assolutamente i programmi, anche in prospettiva, che si intendono sviluppare. Per me è la prima volta in Sicilia ed è chiaro che ci tengo a dare il massimo. Sono certo che mi attende una esperienza stimolante”. Ferretti sarà già a disposizione del tecnico in vista del match di domenica con il Real Aversa.