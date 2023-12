Al porto turistico di Marina di Ragusa, prestigioso raduno tecnico ILCA

Il Circolo Velico Kaucana ha recentemente ospitato un significativo momento di formazione sportiva per atleti della classe Ilca provenienti da diversi circoli della Settima zona della Federazione Italiana Vela. Trentacinque atleti si sono riuniti presso il porto turistico di Marina di Ragusa per partecipare a un raduno organizzato dal tecnico Michele Regolo insieme ai tecnici zonali. Michele Regolo, un rinomato tattico di regata e ex campione italiano della classe Laser nel 2007, ha guidato l’evento formativo, coinvolgendo gli atleti in attività di conduzione, manovre, strategia e tattica di regata sia in acqua che in aula presso la sede del Circolo Velico Kaucana.

Nonostante le condizioni meteo favorevoli nelle prime giornate, l’ultimo giorno di raduno è stato trascorso principalmente in aula a causa di condizioni avverse in mare. Durante questo tempo, Michele Regolo ha svolto un ruolo importante come motivatore e modello positivo per gli atleti, incoraggiandoli a perseguire i loro obiettivi agonistici.

Questo raduno ha rappresentato un momento cruciale per gli atleti in vista degli imminenti eventi, tra cui la prima tappa dell’Italia Cup Classi Ilca. L’organizzazione di questo evento sarà a cura del Circolo Velico Kaucana e si prevede la partecipazione di oltre 350 regatanti provenienti da tutta Italia, programmato dal 9 al 12 febbraio.

Inoltre, la Settima Zona FIV, guidata dal presidente Francesco Zappulla e dal responsabile tecnico zonale Ernesto Martinez, ha assegnato al Circolo Velico Kaucana l’organizzazione della prima regata zonale Ilca 2024, un evento di grande rilevanza per l’accesso alla tappa dell’Italia Cup. Questa gara si terrà verso la fine di gennaio presso il porto turistico di Marina di Ragusa.

La dirigenza del Circolo Velico Kaucana, in vista dell’importante manifestazione nazionale di febbraio, sta lavorando attivamente anche durante le festività natalizie per organizzare al meglio l’evento. Si prevede che oltre 350 atleti, insieme a istruttori, dirigenti e accompagnatori provenienti da tutta Italia, parteciperanno all’evento, portando un indotto significativo per la città e candidando il Circolo Velico Kaucana a un ruolo prominente come tour operator siciliano nel mese di febbraio.

Il Circolo Velico Kaucana ha anche siglato un partenariato con la società Ricca It, che è diventata il principale sponsor delle squadre agonistiche Optimist e Ilca. Questo accordo è stato accolto con orgoglio dalla dirigenza del Circolo, evidenziando la sinergia tra l’azienda locale Ricca It e il circolo stesso, sottolineando l’importanza della collaborazione in linea con gli obiettivi sociali del sodalizio.