Al porto di Scoglitti si ridisegnano i fondali. Intervento necessario per la movimentazione delle imbarcazioni e per un’estate sicura

L’autorizzazione alla esecuzione dei lavori di livellamento dei fondali del porto è stata data dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo che, con propria ordinanza, ha autorizzato l’avvio ed il completamento dei lavori. Un intervento necessario, irrimandabile, soprattutto utile alla movimentazione delle imbarcazioni della piccola pesca e da diporto in entrata ed in uscita dal porto di Scoglitti sulla riviera del Comune di Vittoria.

L’ordinanza della Capitaneria di porto di Pozzallo assunta dopo la nota dell’Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti.

Proprio da questo ufficio periferico ma di fondamentale utilità per le attività al porto scoglittiese è partita all’indirizzo della Capitaneria di porto di Pozzallo la comunicazione con cui una ditta del trapanese avrebbe realizzato i lavori. Lavori supportati dalle autorizzazioni che arrivano dall’Istituto Idrografico della Marina Militare e dal Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia. Con il provvedimento della Capitaneria di porto pozzallese si và a disciplinare lo svolgimento delle operazioni di livellamento dei fondali del porto di Scoglitti allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità di persone e cose nelle zone di mare interessate. I lavori avranno la durata di poche settimane: entro il prossimo 2 luglio, la società “RENDE S.r.l” effettuerà, per mezzo delle unità navali specializzate “Egadi Working” ed “Egadi Working 2.0”, l’attività di livellamento dei fondali dell’imboccatura del porto scoglittese che andrà a ripristinare le condizioni di sicurezza portuale e di navigazione e che l’attività deve avvenire all’interno del tratto di mare tra il fanale rosso ed il fanale verde del Porto di Scoglitti, ossia nelle acque interne al bacino portuale e senza alcuna fuoriuscita di sedime dalla superficie. Da dopo il 2 luglio la movimentazione, in entrata ed in uscita, all’interno del porto di Scoglitti andrà a normalizzarsi.

