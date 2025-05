Al geodetico di Scicli centoventi fra alunni e docenti per la seconda edizione della Festa del Basket scolastico

Festa grande ieri al Geodetico di Jungi, luogo principe dello sport sciclitano dove trovano “casa” le discipline del basket e della pallamano. L’iniziativa, denominata “Festa del Basket scolastico”, porta la firma dei fratelli Santo ed Alberto Carestia e la loro Usd “Fernando Ciavorella”, fucina di atleti da oltre mezzo secolo. Il palazzetto dello sport si è vestito di festa diventando un’autentica arena di sport e divertimento. Tutto grazie agli organizzatori della Seconda Festa del Basket scolastico. Tutti i ragazzi in campo divisi in squadre con mini-partite che hanno permesso di mettere in risalto non solo le abilità individuali ma anche e soprattutto lo spirito di squadra, la collaborazione e il fair play, il rispetto, l’inclusione e la solidarietà.

La festa della palla a cinque spicchi è stato l’ evento conclusivo del “Progetto Scuola Attiva Junior” che ha coinvolto 120 tra alunni, insegnanti e organizzatori, che hanno conosciuto da vicino il mondo della pallacanestro.

Le classifiche finali

Classi Prime: 1° I.C. “Don Lorenzo Milani”, 2° I.C. “Elio Vittorini”,

3° I.C. “Giovanni Dantoni;

Classi Seconde: 1° I.C. “Giovanni Dantoni, 2° I.C. “Don Lorenzo Milani”, 3° I.C. “Elio Vittorini”;

Classi Terze: 1° I.C. “Giovanni Dantoni, 2° I.C. “Don Lorenzo Milani”, 3° I.C. “Elio Vittorini”.

© Riproduzione riservata