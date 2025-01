Al Comune di Santa Croce 346mila euro per accoglienza turistica, vivibilità e servizi

Il Comune di Santa Croce Camerina ha ottenuto un finanziamento di 346mila euro dal GAL Terra Barocca, destinato a migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza turistica nella fascia costiera. Questo risultato è frutto del lavoro congiunto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Dimartino, in collaborazione con gli assessori Davide Mandarà, Catia Gambino, e con il contributo tecnico dell’architetto Gaudenzio Occhipinti, responsabile del III Dipartimento.

Dettagli del progetto

Il progetto presentato dal Comune, capofila dell’ATS, prevede interventi mirati per rendere il territorio più accogliente, green e sostenibile, con particolare attenzione alla fascia costiera, che durante l’estate registra un significativo aumento della popolazione, sia per l’afflusso di turisti che per i residenti stagionali. In particolare, è prevista la creazione di spazi dedicati allo sport, con attrezzature e percorsi specifici, l’installazione di rastrelliere per incentivare l’uso della bicicletta, l’acquisto di 16 e-bike per promuovere mezzi di trasporto ecologici, l’introduzione di un golf cart per agevolare gli spostamenti lungo le aree costiere e l’adozione di un mini van elettrico per migliorare il trasporto pubblico.

L’obiettivo è quello di incentivare il turismo, potenziare i servizi offerti nella fascia costiera e contribuire lla sostenibilità ambientale.

© Riproduzione riservata