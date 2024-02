Ai “raggi x” il piano parcheggi in città. Start Scicli sugli stalli di via Badiula

Sono vicini all’apertura dopo la prevista sistemazione della banchina con una rampa morbida per l’accesso delle auto. Per Start Scicli, che ha sollevato nelle scorse settimane la scomparsa degli stalli di sosta su via Nazionale per l’ampliamento del marciapiede, la soluzione di utilizzare il parcheggio superiore di via Badiula non è adeguata. “L’amministrazione Marino, che sempre attenziona e pare avere tutte le soluzioni in tasca, ha pensato bene di sopperire alla mancanza dei parcheggi venuti meno, ripristinando gli stalli a pagamento nel parcheggio interrato di via Badiula e istituendone di nuovi, sempre a pagamento, sulla soprastante piazzetta – sottolinea in una nota Start Scicli – non possiamo non manifestare il nostro dissenso rispetto ad una decisione che appare come un’evidente pezza posta a coprire le voragini amministrative che si aprono immancabilmente a seguito di decisioni prese nella totale mancanza di visione d’insieme e progettualità. Ben venga la progressiva pedonalizzazione del centro storico, ma certamente non a discapito delle poche aree destinate alla libera fruizione dei cittadini”.

Con il piano degli stalli a pagamento la giunta Marino ha individuato aree, orari e tariffe. Sono complessivamente 245 gli stalli a pagamento individuati nel centro cittadino e sette sono i parcometri installati.

Nel piano superiore del parcheggio di via Badiula sono stati individuati stalli a pagamento e non, previsti anche stalli per disabili e stalli rosa. Il piano seminterrato invece prevede parcheggi gratuiti. Nessun pagamento di ticket per chi vuole parcheggiare nel piano inferiore del parcheggio di via Badiula. “Abbiamo previsto anche più di venti posti nella parte alta di via Dolomiti al quartiere Santa Maria La Nova – spiega il sindaco Mario Marino – la situazione attuale è nata come conseguenza ai lavori di sostituzione della rete fognaria nelle via San Filippo, Beneventano, Dolomiti e Nazionale che hanno comportato l’ampliamento del marciapiede in via Nazionale. Il piano stalli su via Badiula è stato curato dall’Ufficio tecnico”.

