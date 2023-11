Ai domiciliari con braccialetto elettronico se ne va a spasso per Vittoria

Era sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico ma se ne andava a spasso per le vie del centro di Vittoria. Il 28enne, pregiudicato, è stato sorpreso dalla polizia di Stato mentre chiacchierava con un’altra persona in via Roma. Alla vista degli agenti, ha cercato di fuggire a bordo di un’auto, mettendo in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni mentre guidava anche contromano per le strade della città.

LA CATTURA



Dopo un inseguimento complicato, è stato bloccato nei pressi di via Bixio e portato negli uffici del Commissariato di Vittoria. Qui, è stato arrestato per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione, dove è stato rimesso in regime di arresti domiciliari.