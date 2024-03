Agrigento: genitori impugnano la nuova ordinanza del sindaco Agrigento. Il primo cittadino impone la Dad nonostante la decisione del Tar

Un gruppo di genitori ha appena impugnato davanti al TAR Palermo la nuova ordinanza del sindaco di Agrigento che ha disposto la chiusura delle scuole per tutta la prossima settimana e la Dad, nonostante i giudici amministrativi avessero sospeso una sua misura precedente in tal senso.

“Si ricorda che gia’ il giudice amministrativo – scrivono i ricorrenti – ha sospeso la precedente ordinanza e che anche il TAR Catania ha ritenuto illegittima ogni decisione delle autorita’ locali anche in zona Arancione”. “Si ribadisce – fanno sapere – che la normativa nazionale non consente alle autorita’ locali, ne’ regionali ne’ comunali, alcuna possibilita’ di intervento in materia di istruzione se non in zona Rossa e previo parere vincolante delle autorita’ sanitarie”.

I ricorrenti sono assistiti dagli avvocati Fabrizio Dioguardi e Carlotta Calefato e chiedono la sospensione e l’annullamento dell’ordinanza ritenendo “illegittimo il provvedimento perche’ in contrasto con la norma nazionale prevalente”. I legali auspicano “che il ricorso sia utile – oltre che per far riaprire le scuole assicurando il corretto esercizio del diritto all’istruzione dei ragazzi – per soddisfare l’esigenza di chiarezza del contesto normativo che e’ stata, peraltro, sollecitata anche dall’ANCI”.

