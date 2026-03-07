Aggressioni e maltrattamenti in casa: 45enne condannato finisce ai domiciliari

E’ stato accusato di maltrattamenti in famiglia: per lui, una condanna definitiva che l’ha portato in carcere. Un uomo di 45 anni di origine rumena è stato posto agli arresti domiciliari dalla Polizia di Stato a Ragusa in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. La misura cautelare è stata notificata dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, che hanno dato seguito all’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa.

Il provvedimento arriva dopo la condanna definitiva pronunciata dalla Corte di Appello di Catania nei confronti dell’uomo, riconosciuto responsabile di gravi reati commessi nel dicembre del 2023.

Condanna definitiva per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale

Secondo quanto emerso dagli atti giudiziari, il 45enne si era reso responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’iter processuale, la sentenza è divenuta definitiva e ha stabilito per l’uomo una pena residua da scontare agli arresti domiciliari.

La durata della pena è pari a due anni e tre mesi, che l’uomo sconterà nella propria abitazione sotto il regime della detenzione domiciliare, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Gli investigatori hanno rintracciato l’uomo e provveduto alla notifica dell’ordinanza, accompagnandolo nella sua abitazione dove sconterà la pena stabilita dal tribunale.

