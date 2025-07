Aggredisce una donna e viene trovata in possesso di droga: arrestata una 34enne a Vittoria

Intervento dei carabinieri di Vittoria. Una donna aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, riferendo di essere stata aggredita all’interno di un’abitazione da tre persone e di essere stata derubata del proprio telefono cellulare.

I militari, giunti sul posto, dopo aver raccolto ulteriori dettagli, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione indicata dalla vittima. All’interno dell’immobile è stata identificata P.A., 34enne vittoriese.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 26 grammi di hashish suddivisi in dosi pronte per la vendita, due bilancini di precisione, 0,16 grammi di crack, e una somma in contanti pari a 260 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

La donna che aveva richiesto l’intervento è stata accompagnata al pronto soccorso dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria per ricevere le cure del caso. Sentita dai militari, ha riconosciuto in P.A. una delle tre persone che l’avevano aggredita.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno condotto P.A. presso la Compagnia di Vittoria per l’identificazione e le formalità di rito.

La 34enne è stata quindi arrestata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e deferita in stato di libertà per lesioni personali aggravate, con il beneficio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Al termine degli accertamenti, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

