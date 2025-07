Aggredisce infermieri e poliziotti. Mezzogiorno rovente in via Bixio a Vittoria

Infermieri aggrediti durante un’operazione di soccorso. È accaduto ieri a Vittoria durante un’operazione di soccorso dell’ambulanza del 118. In via Bixio un uomo era caduto a terra e i passanti avevano lanciato l’allarme e avevano chiesto i soccorsi.

Poco prima di mezzogiorno, l’ambulanza era partita a sirene spiegate dall’ospedale di Vittoria diretta in via Bixio. A bordo un infermiere in servizio al Pronto Soccorso e un autista soccorritore. Quando sono arrivati, i due sanitari hanno provato a rialzare l’uomo, lo hanno messo su una barella e lo hanno caricato in ambulanza, iniziando i controlli di routine. All’improvviso il giovane si è rialzato e ha aggredito dapprima l’infermiere, poi l’autista-soccorritore. Poi è sceso dall’ambulanza e si è diretto anche contro due agenti che erano intervenuti a supporto. È stato necessario l’intervento di una seconda ambulanza medicalizzata che ha preso in carico il giovane e lo ha trasportato a Ragusa, dove è stato sottoposto a Tso. Si trova ricoverato nel reparto di Psichiatria. Si tratta – secondo quanto si è appreso – di un uomo già noto agli operatori sanitari proprio per problemi psichiatrici. L’episodio ha destato particolare clamore e sconcerto, soprattutto tra gli operatori sanitari, aggrediti mentre soccorrevano un uomo che aveva bisogno di cure sanitarie. L’infermiere, l’autista dell’ambulanza e due agenti sono stati medicati in ospedale per le ferite riportate.

