Aggredisce i poliziotti durante un intervento per maltrattamenti: arrestato a Comiso

Un giovane di 26 anni è stato arrestato a Comiso per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato presso l’abitazione del giovane, nell’ambito di un caso di “codice rosso”, finalizzato ad accertare le condizioni di salute della compagna, vittima di presunti maltrattamenti. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 26enne presente, il quale improvvisamente è andato in escandescenze, aggredendo il personale di polizia. L’uomo ha causato lievi lesioni agli operatori, costringendo le forze dell’ordine a bloccarlo.

Successivamente, il giovane è stato arrestato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e trasferito alla Casa Circondariale di Comiso, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

