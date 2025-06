Terrore in casa dell’amica: 16enne accoltellata, arrestato il fratello ventenne

È stato arrestato da una volante della Polizia il ventenne che sabato ha aggredito e ferito una sedicenne a Marina di Ragusa. Secondo quanto ricostruito, la ragazzina era andata a casa dell’amica come tante volte era accaduto, ma l’amica non c’era e si era fermata ad aspettarla. In casa c’era il 20enne fratello della sua amica. Una situazione non insolita , normale. Poi l’aggressione: un raptus improvviso. Il ventenne sarebbe comparso alle spalle della giovane con un coltello da cucina e avrebbe colpito la ragazza che, ferita, è riuscita a scappare e ad allertare i soccorsi. Il 20enne è stato arrestato in flagranza di reato. Oggi udienza di convalida nel carcere di contrada Pendente a Ragusa dove il giovane è comparso davanti al Gip Eleonora Schininà.

© Riproduzione riservata