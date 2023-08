Aeroporto: riattivata l’attività progettuale per l’area cargo

Si torna a parlare di area cargo per l’aeroporto di Comiso. A comunicarlo, la SAC, la società aeroportuale che gestisce gli scali di Catania e Comiso. E’ quanto è emerso durante il tavolo tecnico per l’area cargo e la continuità territoriale dell’aeroporto di Comiso, istituito da Renato Schifani. Durante questo tavolo tecnico è stato avviato il processo per la riattivazione dell’attività progettuale.

SI TORNA A PARLARE DEL CARGO

Dopo aver affrontato la nota emergenza derivante dall’incendio avvenuto il 16 luglio 2023, la Società ha iniziato il lavoro di identificazione e valutazione delle esigenze e dei requisiti del territorio servito. I risultati di questo processo costituiscono il punto di partenza per la progettazione delle infrastrutture destinate al servizio cargo presso l’aeroporto. Queste valutazioni sono attualmente in fase di finalizzazione e si basano sulle conclusioni raggiunte attraverso lo studio specialistico commissionato dal Comune di Comiso alla Società Rina nel 2020. Questo studio ha fornito linee guida per la progettazione del servizio cargo presso l’aeroporto “Pio La Torre”.