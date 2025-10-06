In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Aeroporto di Comiso, tre albanesi respinti per mancanza di documenti validi
06 Ott 2025 12:39
Tre cittadini albanesi sono stati respinti all’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso dalla Polizia di Stato. I tre, giunti con un volo proveniente da Tirana, non erano in possesso di titoli validi. In sostanza non sono stati in grado di documentare la finalità del viaggio o dimostrare di avere mezzi sufficienti per un soggiorno turistico e per il rientro in Albania.
Il tutto è emerso durante i controlli documentali effettuati dal Commissariato di Polizia di Comiso, presso lo scalo aeroportuale. Di conseguenza, i tre cittadini albanesi nella stessa giornata, sono stati immediatamente reimbarcati sul volo di ritorno verso Tirana.
