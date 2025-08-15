Aeroporto di Comiso, ecco i nuovi orari per Roma e per Milano con le tariffe agevolate della continuità territoriale

Tutto pronto per l’avvio della continuità territoriale. Già pronta la programmazione dei voli a tariffa agevolata per i residenti in Sicilia che Ryanair avvierà dal primo novembre. Si vola per Roma Fiumicino (due rotte giornaliere, andata e ritorno) e per Milano Linate (un volo giornaliero, andata e ritorno).

I voli saranno operati da Aeroitalia, unica partecipante alla gara indetta da Enac e Ministero dei Trasporti.

Con l’inizio della continuità territoriale cesseranno le rotte attualmente in funzione e la compagnia Aeroirtalia opererà per tre anni in regime di esclusività per Roma e Milano (Linate). I residenti in Sicilia avranno tariffe fisse: 38 euro + tasse aeroportuali per Roma (il costo definitivo per chi vive in Sicilia è 50 euro) e 50 euro oltre alle tasse aeroportuali per Milano Linate.

Da qualche giorno i biglietti sono già prenotabili sul sito di Aeroitalia e dell’aeroporto di Comiso.

Per Roma sono state programmati dei voli con partenza da Comiso alle 7.10 e alle 18,50. Il volo di ritorno è stato fissato alle 9,30 e alle 21. Si tratta di fasce orarie che privilegiano chi deve recarsi a Roma per viaggi brevi, con possibilità di rientro nella stessa giornata (ultimo volo alle 21). Per Milano Linate si volerà da Comiso alle 12.10 con arrivo previsto alle 14. Il volo di ritorno è stato fissato alle 15. I dati sono stati resi noti dal gruppo Fly Comiso, che da anni segue costantemente l’evolversi dello scalo.

Aeroitalia è la stessa compagnia che dal 25 luglio ha ripreso a volare da Comiso con voli per Roma Fiumicino e Bergamo Orio al Serio. Voli ripresi grazie agli incentivi della provincia, ma stavolta la società che fa capo a Gaetano Intrieri ha operato bene e sembra aver superato alcuni problemi logistici. I voli operati nelle ultime tre settimane sono andati bene, con estrema puntualità e un buon tasso di riempimento degli aeromobili, con una media dell’85 per cento. Si tratta d risultati e modalità che sembrano aver fatto dimenticare i disservizi, i ritardi, le cancellazioni dei voli che si erano registrati negli ultimi mesi del servizio di Aeroitalia a Comiso prima dello stop a metà maggio. Le buone performance di Aeroitalia possono fare sperare per il futuro, ma per l’aeroporto di Comiso la strada da seguire è ancora lunga e il rilancio definitivo per ora è lontano.

Le sorti dello scalo sono legate ai rapporti di forza tra i partiti e alla loro litigiosità. Tutto questo ha bloccato per quattro volte il rinnovo del consiglio d’amministrazione della Sac , la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Sullo sfondo , la privatizzazione della società di gestione che potrebbe aprire le porte a una gestione diversa dei due aeroporti che potrebbe finalmente non penalizzare Comiso.

