Aeroporto di Comiso, da oggi si torna a volare per Roma e per Milano

Tornano i voli per Roma e Milano nell’aeroporto di Comiso. Da oggi sono ripartiti i voli organizzati da Aeroitalia per Roma e Milano (aeroporto di Bergamo Orio al Serio). Aeroitalia, che aveva lasciato Comiso interrompendo improvvisamente il servizio a metà maggio riprede due mesi dopo grazie agli incentivi messi a disposizione dal Libero Consorzio di Ragusa (ex provincia regionale) e in parte anche dalla Sac di Catania.

Il volo è atterrato da Roma Fiumicino alle 11,30 ed è ripartito 12,05, per Bergamo Orio al Serio. L’aereo riparte per Comiso nel pomeriggio e dal Pio la Torree il volo decolla per Fiumicino alle 18,35.

La giornata di oggi fa registrare altri due voli, quello di Vueling per Barcellona, in Spagna, alle 8 del mattino e quello di WizzAir Malta per Tirana, in Albania, alle 19,10. Questi ultimi due voli sono sempre rimasti operativi, insieme ad altre rotte estive, anche in questi due mesi in cui l’aeroporto ha fatto registrare un crollo verticale. Per Roma e per Milano sono previsti tre voli settimanali, in arrivo e in partenza.

Si parte dunque per Milano e per Roma grazie agli incentivi della provincia. Ma i voli hanno fatto registrare in questa prima fase un basso tasso di riempimento in partenza (intorno al 48 per cento) mentre al contrario gli arrivi da Roma e da Milano hanno un load factor dell’83-84 per cento). Aeroitalia vola, per ora, con aerei piccoli, gli Embraer da 88 posti. I dati sono stati resi noti da Fly Comiso. S questi dati possono esserci diverse chiavi di lettura. Aspettiamo di vedere come andrà nei prossimi giorni, ma il dato appare in linea con le medie regionali che proprio a fine luglio fanno registrare arrivi di vacanzieri da Roma e da Milano.

Aeroitalia opererà solo nei mesi di agosto, settembre e ottobre. Dal 1 novembre subentrerà la continuità territoriale. Dovrebbe essere un servizio in continuità della stessa Aeroitalia, unica compagnia ad aver partecipato al bando di Enac. Ma la continuità ha regole e modalità completamente diverse. È ancora in corso, presso la sede romana dell’Ente Nazionale di Aviazione Civile, la procedura di aggiudicazione di Enac all’unica compagnia partecipante. Aeroitalia, lo ricordiamo, gestisce lo stesso servizio di collegamento in continuità territoriale anche da Alghero, in Sardegna.

Con la continuità territoriale si volerà con tariffe fisse di 37-38 euro per Roma e 50 euro per Milano, a cui bisognerà però aggiungere le tasse aeroportuali, solo per i residenti in Sicilia, grazie agli “oneri di servizio pubblico”. Lo stato cioè investe per favorire i collegamenti delle zone più disagiate, quali sono appunto Alghero e l’estremo sud della Sicilia.

