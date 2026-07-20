A Scoglitti notte da incubo senza elettricità: il caldo, il buio e la gente costretta a fare la doccia in spiaggia

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Una notte di disagio, rabbia e difficoltà per decine di famiglie. Nella zona Baia del Sole a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria, un lungo blackout ha lasciato numerosi residenti senza energia elettrica dalle ore 21 di ieri fino alle 9 di questa mattina.

Un’interruzione prolungata che ha pesato ancora di più considerando le temperature elevate di questi giorni e il periodo di piena stagione estiva, quando la presenza di residenti e turisti nella zona aumenta sensibilmente.

Dodici ore senza corrente: le promesse di ripristino mai rispettate

Secondo quanto segnalato da alcuni residenti, le prime chiamate al servizio di assistenza di Enel sono iniziate subito dopo il guasto. Le risposte ricevute indicavano tempi di ripristino progressivamente rinviati: inizialmente il ritorno dell’energia era previsto entro le 2 di notte, successivamente entro le 6 del mattino, fino alla definitiva riattivazione avvenuta soltanto alle 9.

Un’attesa di circa dodici ore che ha generato forte malcontento tra gli abitanti della zona, costretti a fare i conti con l’assenza di un servizio essenziale in una delle fasi più delicate dell’anno.

Disagi pesanti per anziani, famiglie e persone fragili

Il blackout non ha rappresentato soltanto un problema di comfort, ma anche una situazione di difficoltà concreta per molte persone, soprattutto per chi soffre maggiormente il caldo e necessita di dispositivi elettrici per esigenze quotidiane.

Senza frigoriferi, climatizzatori, ventilatori e illuminazione, molte famiglie hanno dovuto affrontare una lunga notte di disagio.

“Ho dovuto fare la doccia in spiaggia – racconta un residente – e ho visto altre persone riempire secchi e bidoni con l’acqua del mare da utilizzare per i propri servizi igienici”.

Una situazione definita dagli abitanti “indecorosa”, soprattutto considerando il periodo estivo e la vocazione turistica della zona.

Centinaia di segnalazioni tra Vittoria e Scoglitti

Secondo quanto riferito dai residenti, il problema non avrebbe riguardato soltanto la Baia del Sole, ma diverse aree comprese tra Vittoria e Scoglitti.

Le segnalazioni raccolte durante la notte sarebbero state numerose. Alcuni cittadini parlano di almeno un centinaio di richieste di intervento inoltrate al gestore elettrico per il guasto.

Un numero che, se confermato, rappresenterebbe un disagio significativo per altrettante famiglie rimaste senza energia in una fase caratterizzata da temperature particolarmente elevate.

La richiesta dei cittadini: più attenzione nei periodi di emergenza

La protesta dei residenti punta soprattutto sulla gestione dell’emergenza e sulla necessità di garantire tempi di intervento più rapidi, specialmente durante l’estate, quando un’interruzione prolungata della corrente può trasformarsi in un problema serio.

La richiesta è quella di maggiore attenzione verso le zone turistiche, dove la continuità del servizio elettrico diventa fondamentale non soltanto per le abitazioni private, ma anche per attività commerciali, strutture ricettive e servizi.

Aggiornamento

Il servizio di energia elettrica è stato ripristinato alle 9 di stamani.



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