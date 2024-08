Aeroporto: da settembre si tagliano i voli per Comiso?

Aeroitalia taglia i voli per l’aeroporto di Comiso. Sul sito della compagnai aerea il numero dei voli previsti per il mese di settembre presenta alcune novità e cioè una drastica riduzione del numero dei movimenti.

Finora Aeroitalia ha effettuato sei voli settimanali andata/ritorno, con esclusione del sabato. Da metà settembre, saranno eliminati anche i voli di martedì e giovedì. Si volerà solo nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Nessuna comunicazione ufficiale dalla compagnia

Nessuna comunicazione ufficiale da parte della compagnia, né si sa se qualcosa potrebbe ancora cambiare. Di certo, però, è un segnale d’allarme in un anno in cui lo scalo registra ancora una diminuzione del numero di passeggeri che – stando alle previsioni – potrebbero attestarsi di 200.000 passeggeri o poco più.

A lanciare l’allarme è stato il gruppo di Fly Comiso, da anni attivo nell’analisi di ciò che accade attorno all’aeroporto. Fly Comiso chiede un intervento deciso da parte della società di gestione Sac per tutelare l’aeroporto di Comiso e – al contempo – anche “una decisa reazione e una denuncia all’Enac da parte della nostra delegazione politica e del socio di maggioranza”.

Sullo sfondo, anche l’attesa infinita per poter riavviare, nello scalo del Pio La Torre, la continuità territoriale che dovrebbe garantire voli a prezzi fissi e calmierati per i residenti in Sicilia nelle tratte per Roma e Milano. Avviato in pieno periodo Covid e affidata ad Alitalia, che si era aggiudicata il bando, il servizio è durato appena nove mesi. Poi la sospensione con la chiusura di Alitalia e – ancora una volta – i tempi lunghi della burocrazia e della politica per poter nuovamente riavviare il nuovo bando di gara.

© Riproduzione riservata