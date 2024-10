Adriano, il bel maschietto nato a Pozzallo fra le mura di casa nell’abitazione di famiglia

Papà pozzallese, mamma tedesca nella vita assistente di volo, il piccolo è il secondogenito di questa famiglia che vive nella cittadina marinara. Le doglie e poi la corsa per il parto che è avvenuto in casa,

due notti fa, con l’assistenza del padre e di una familiare. Ad intervenire in aiuto è stata l’ambulanza del 118 che ha trasferito la puerpera all’ospedale Maggire Nino Baglieri di Modica. E’ stato qui che, in piena notte, la ginecologa di turno ha completato le operazioni del parto nonostante che il taglio del cordone ombelicale del bimbo sia stato eseguito in casa. Adriano il nome del neonato di tre chili e mezzo che ha partorito la signora Klara con al fianco il marito Aurelio e la sorellina di quattro anni.

Domani tornerà a casa, verrà dimessa dal reparto di ginecologia dell’ospedale modicano diretto dal dottor Giovanni Cavallo che ha fornito con grande professionalità ed affettuosità tutta l’assistenza alla puerpera ed al bimbo.

“Sono felice, è stato tutto veloce ed il bimbo ha avuto fretta di nascere – commenta la giovane mamma di 38 anni felicissima di aver partorito in casa – quasi sicuramente i corsi che facciamo periodicamente per la professione che svolgiamo, quella di assistenza di volo, mi hanno aiutato ad affrontare il parto in house. Adriano ha avuto fretta di nascere, l’abbiamo capito tutti in casa ed abbiamo attuato i protocolli mentre arrivavano i sanitari. Una grande gioia, per la famiglia, sto bene e così anche il piccolo Adriano. Il primo attodella sorellina è stato il bacetto dato al fratellino appena nato”.

