Addio alla Serie C. La Meerkat sconfitta in casa, 51-49, dalla PGS Catania che fa il salto di categoria

Una sconfitta arrivata in finale, nella gara 3 dei Playoff DR1 di basket maschile, in un Geodetico gremito di tifosi che attendevano la promozione in Serie C. Una stagione vissuta gara dopo gara con entusiasmo e con protagonismo. L’ultima gara dei playoff DR1 ieri sera, ha visto la Meerkat Scicli arrendersi alla PGS Catania con il punteggio di 51 a 49, dicendo addio alla Serie C dopo una partita al cardiopalma. E’ mancato il gioco brillante che hanno espresso per l’intera stagione. Nella gara di Gebbia è apparsa fin da subito tesa, con numerosi errori al tiro e una produzione offensiva ben al di sotto della media stagionale di oltre 80 punti. A funzionare è stata solo la difesa, solida e presente per tutta la gara (solo 51 punti subiti), ma non sufficiente a colmare le difficoltà in attacco. Merito anche della PGS, che ha messo in campo una difesa sempre aggressiva e organizzata, credendoci fino in fondo nonostante i pronostici sfavorevoli. Dopo una gara punto a punto, i padroni di casa sembravano in controllo a tre minuti dal termine con un vantaggio di +5, ma un blackout improvviso, tre palle perse consecutive, ha riaperto la sfida e permesso agli ospiti di completare la rimonta. Delusione e rammarico nello spogliatoio e tra i tifosi: dopo una stagione vissuta quasi sempre al vertice, il sogno promozione si è infranto sul più bello. Per la società è il momento della riflessione: capire cosa non ha funzionato e ripartire con lucidità e determinazione, con l’obiettivo di tornare più forti e competitivi.

Tabellini: Turtinen 18, Sorrentino 14, Lonatica 8, Vigoriti 5, Boiardi 4, Cannizzaro 2, Guastella, Marcovic, Giannone ne, Romeo ne,

La Rocca ne, Iacono ne.

