Addio a Diletta, angelo di 20 mesi: Vittoria piange la sua bambina

Saranno celebrati domani pomeriggio nella chiesa del SS. Rosario a Vittoria i funerali della piccola Diletta Biundo di appena 20 mesi deceduta a seguito di complicazioni dovute a delle convulsioni. La notizia del decesso della bimba ha lasciato sgomenta una città intera che in queste ore si sta stringendo attorno al papà Valentino, impegnato nel settore degli autotrasporti, della mamma Francesca e delle due sorelline più grandi Emma ed Aurora. La loro abitazione in via Scifo è in queste ore affollata da amici e parenti ancora increduli e addolorati.

