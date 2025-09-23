La Stroke Unit dell’ASP di Ragusa, con sede all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, si conferma tra le migliori realtà italiane nella lotta all’ictus cerebrale. Nel secondo trimestre del 2025, l’unità diretta dal dottor Antonello Giordano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Diamond, il più alto conferito dal programma internazionale ESO/ISA-Angels. Un premio che certifica la capacità della […]
Addio a Claudia Cardinale, ultima diva del cinema italiano
24 Set 2025 00:18
Si è spenta a 87 anni nella sua casa vicino Parigi: icona di eleganza, bellezza e talento che ha segnato oltre sessant’anni di storia del cinema
Claudia Cardinale, l’ultima grande protagonista dell’età d’oro del cinema italiano, è morta a 87 anni nella sua residenza di Nemours, alle porte di Parigi, circondata dall’affetto dei figli. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938 come Claude Joséphine Rose Cardinale, fu una delle attrici più amate e internazionali della sua generazione, capace di coniugare fascino magnetico e talento interpretativo in una carriera che ha attraversato oltre sei decenni.
Considerata la “donna più bella del mondo” negli anni Sessanta, Cardinale è stata un’icona intramontabile, paragonabile a Sophia Loren e Gina Lollobrigida per notorietà internazionale. Dalla commedia all’italiana agli spaghetti western, dal cinema d’autore ai kolossal hollywoodiani, ha lavorato con i più grandi registi: Mario Monicelli (I soliti ignoti), Luchino Visconti (Il Gattopardo, Vaghe stelle dell’Orsa), Federico Fellini (8½), Sergio Leone (C’era una volta il West), oltre a Mauro Bolognini, Valerio Zurlini, Luigi Comencini e, fuori dai confini italiani, maestri come Abel Gance, Blake Edwards, Werner Herzog e Manoel de Oliveira.
Il 1963 resta l’anno della sua definitiva consacrazione: nello stesso periodo Cardinale fu diretta da Visconti ne Il Gattopardo – indimenticabile il ballo con Alain Delon accanto a Burt Lancaster – e da Fellini in 8½. Due registi diversissimi, che la chiamavano affettuosamente “Claudina”: rigoroso e maniacale il primo, geniale e istintivo il secondo. Proprio Fellini volle che recitasse con la sua voce naturale, intuendo la forza autentica di un timbro unico.
Attrice di rara intensità, elegante e insieme determinata, Claudia Cardinale ha incarnato un’idea di femminilità libera e moderna. Con la sua scomparsa se ne va una delle ultime vere dive del Novecento, ma la sua immagine – giovane e antica, bambina e già donna, come la definì Fellini – continuerà a brillare nella memoria collettiva e nella storia della settima arte.
