Mare in tempesta a Sampieri: onde distruggono una garitta sulla spiaggia

Non era accaduto neanche in occasione dell’evento disastroso del ciclone Harry. Il forte moto ondoso del mare di questi giorni ha creato non pochi danni sulle spiagge del litorale sciclitano. A Sampieri le onde hanno dapprima “aggredito” la garitta del bagnino del villaggio turistico Marsa Siklà disancorandola dalla sabbia su cui poggiava e poi l’hanno fatta inclinare tutta su un lato. Movimenti che si sono susseguiti per giorni sotto un vento impietoso ed una forza del mare altrettanta insistente. Oggi la garitta è finita a terra ed è stata trascinata in direzione ovest di Pisciotto. Alcune persone hanno pensato bene di fare conoscere questo “incidente” nella speranza che si intervenga presto nella rimozione della garitta evitando che il mare la decomponga lasciando in acqua i resti interamente distrutti che potrebbero recare danni alle persone.

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