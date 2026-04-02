Vittoria rivive il Dramma Sacro del Venerdì Santo: tradizione, emozione e giovani protagonisti

Vittoria si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e identitari della propria storia: il Dramma Sacro del Venerdì Santo, noto come i “Parti”, in programma venerdì 3 aprile a partire dalle ore 20.30 in Piazza Calvario.

Un evento che affonda le sue radici nella devozione popolare e nella memoria collettiva della città, oggi considerato un patrimonio culturale da custodire e rilanciare. L’Arciprete Parroco don Salvatore Converso ricorda: “Guardatevi dal vendere l’eredità che ci hanno lasciato i nostri padri. Dentro vi è nascosto un tesoro”, sottolineando l’importanza spirituale e culturale di questa tradizione.

In un’epoca segnata dalla frammentazione e dalla velocità, il Dramma Sacro si conferma momento di riflessione e radicamento, capace di riportare centralità alla fede e alla comunità. “Dio rimane il punto fermo della vita umana”, ha aggiunto Converso, invitando la cittadinanza a riscoprire il significato dell’amore e del dolore condiviso attraverso la rappresentazione del Crocifisso.

Dal punto di vista artistico, l’edizione 2026 si distingue per una scenografia essenziale ma simbolica, curata da Arturo Barbante, basata su linee orizzontali e verticali e moduli intercambiabili, con l’obiettivo di comunicare l’universalità del dolore umano evitando imitazioni del passato. “Il nostro Venerdì Santo è tradizione, ma anche contemporaneità e futuro”, ha dichiarato Barbante.

La regia, affidata ad Andrea Traina, mantiene il legame con il testo originale di Alfonso Ricca, arricchendolo con contributi poetici contemporanei, tra cui brani di Alda Merini, padre Biagio Aprile e Domenico Maria Pelligra. Particolare attenzione è dedicata alla figura di Maria, portata al centro della narrazione per esprimere ciò che storicamente restava sullo sfondo.

Confermata la presenza dell’orchestra Chroma Ensamble & Friends, composta da 14 elementi e diretta dal M° Marco Cascone, con la voce solista di Fiammetta Poidomani.

Grande spazio è dedicato ai giovani, con allievi provenienti dall’Officina Teatrale del Teatro Comunale Vittoria… Colonna d’Arte, dal corso di “Lettura ad alta voce” promosso dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino, e con collaborazioni con la scuola Artedanza Tersicore di Comiso, la Compagnia GoDoT di Ragusa e il CIRS per trucco e acconciature.

Accanto al Dramma Sacro, torna anche la “Resurrectio”, breve recital sulla resurrezione, concepito per una riflessione intensa pur in un contesto di risorse limitate.

Il Dramma Sacro del Venerdì Santo non è soltanto uno spettacolo: è un patrimonio vivo che invita a partecipare, emozionarsi e riscoprire la memoria storica e spirituale di Vittoria, trasformando Piazza Calvario in un cuore pulsante della città.

Articolo redatto con la collaborazione di Irene Savasta



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