Adamo fa festa nel ritrovato XCO Città di Modica-Cyclò

L’XCO Città di Modica-Cyclò, tradizionale evento ragusano di mountain bike, si è svolto eccezionalmente a metà giugno, spostandosi dalla sua consueta data invernale. Questo cambiamento di calendario è stato necessario per garantire la continuità della manifestazione, evitando una sospensione che avrebbe interrotto la sua lunga storia. Nonostante il periodo insolito e i numerosi impegni ridotti per molti biker, l’evento ha registrato una partecipazione significativa, con numerosi concorrenti locali e non, entusiasti di competere nonostante il caldo intenso.

La gara principale comprendeva quattro giri di un percorso di 4,3 km con 180 metri di dislivello. Lorenzo Adamo del team Nonsolobike ha vinto con un tempo di 1h05’58”, precedendo Gaspare Federico Di Girolamo (Finestrelle Bikers) di 42 secondi e Samuele Maria D’Angelo (Probike Erice) di 1 minuto e 11 secondi. Nella categoria femminile, Federica Occhipinti del Team Race Mountain ha replicato il successo dello scorso anno con un tempo di 2h24’48”, seguita da Sofia Eliotropio Filippi (Probike Erice) e Chiara Vitello (Racing Team Agrigento), entrambe staccate di un giro.

Questi i vincitori per le varie categorie: Lorenzo Adamo (Nonsolobike/JU), Samuele Maria D’Angelo (Probike Erice/UN), Gaspare Federico Di Girolamo (Finestrelle Bikers/ELMT), Giovanni Prosperini (Sparkle/M1), Davide Puzzo (Team Bike Siracusa-Noto/M2), Angelo Tumino (Naturosa Bike & Co./M3), Paolo Santoro (Team Bike Siracusa-Noto/M4), Alessandron Spampinato (Bike 1275/M5), Ubaldo Piccione (Team Bike Siracusa-Noto/M6), Giovanni Noce (Special Bikers/M7), Emanuele Interlici (Team Bike Siracusa-Noto/M8), Sofia Eliotropio Filippi (Probike Erice/DJ), Federica Occhipinti (Team Race Mountain/DU),

Questi invece i vincitori delle prove giovanili, allestite su un circuito di 3,3 km: Vito Milazzo (Probike Erice/ES1), Gioele Romeo (Bike 1275/ES2), Giovanni Scarso (Nonsolobike/AL1), Sebastiano Vicari (Team Race Mountain/AL2), Elisha Fiorello (Racing Team Agrigento/ED1), Sarah Lardizzone (Pantelleria Outdoor/ED2), Alessia Maria Micieli (Naturosa Bike & Co/DA2).

