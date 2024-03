Ad una donna di Marzamemi 700 mila euro con Millionaire Genie

“Ho urlato di felicità, ho chiesto al mio compagno di controllare fosse tutto vero perché non riuscivo proprio a crederci”. È emozionata, incredula e felicissima Maria S., imprenditrice di Marzamemi, frazione di Pachino, in provincia di Siracusa, che con pochi euro ha centrato l’incredibile Jackpot da 668.659,2 euro.

Un giorno che rimarrà impresso per sempre nella memoria della donna che la scorsa settimana si è cimentata per la prima volta con “Millionaire Genie” di 888casino, la Video Slot che mette in palio Jackpot progressivi ricchissimi che spesso superano il milione di euro e in passato ha già reso alcuni giocatori milionari.

“Non avevo mai giocato prima – dice incredula – alcuni amici mi hanno fatto incuriosire e ho voluto provare”. Un regalo inaspettato che consentirà alla donna di 50 anni di realizzare un desiderio che aveva da tempo: “Ho un sogno da quando ero bambina: restaurare delle villette di mio nonno di fronte al mare e farne un resort. Grazie a 888 posso realizzarlo. Non ci credo ancora!”.

