Acqua razionata a Cava d’Aliga fino a tutto il 10 settembre

Troppo insufficiente la capacità del serbatoio “Currumeli” a monte della frazione di Donnalucata, quel bacino di acqua che alimenta l’acquedotto delle frazioni non solo di Donnalucata ma anche quelle di Playa Grande e di Cava d’Aliga fino a prima della contrada di Punta Corvo.

Sospensioni notturne per preservare l’erogazione

E’ il problema idrico più serio che si manifesta nei mesi estivi quando su questo tratto del litorale sciclitano si riversano migliaia di persone. L’acqua a Cava d’Aliga, secondo l’ufficio comunale preposto alla gestione dei pozzi e dei serbatoi in forza all’ente, verrà erogata normalmente a parte una sospensione disposta nelle ore notturne, dalle 22 alle 6 del mattino, fino a tutto il 10 settembre.

Donnalucata e Cava d’Aliga, emergenza idrica estiva

“Occorre preservare la portata di erogazione idrica del serbatoio Currumeli a Donnalucata, che si sta rivelando insufficiente a rifornire la fascia costiera – spiega il sindaco Mario Marino – per tale ragione, l’ufficio tecnico del Comune di Scicli ha deciso la sospensione per due notti a settimana e fino al 10 settembre. E’ un provvedimento necessario, fondamentale per non forzare le capacità del serbatoio di Currumeli”.





© Riproduzione riservata