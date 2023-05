Acqua potabile in tutto il territorio di Scicli, città e borgate

Superata in pieno l’emergenza della potabilità dell’acqua in tutto il territorio di Scicli. Nel centro città, al villaggio Jungi e nelle borgate delle fascia costiera di Donnalucata, Playa Grande, Cava d’Aliga, Bruca e Sampieri l’acqua che viene erogata dall’acquedotto comunale è potabile. La certificazione della sua idoneità è arrivata dal laboratorio SiaLab che ha eseguito i prelievi presso l’uscita dei punti di distribuzione concordati con l’Asp 7 di Ragusa. Dagli esami non sono state riscontrate presenze di batteri o sostanze inquinanti tali da compromettere la potabilità delle acque ammesse al consumo umano.

L’emergenza risale al mese di febbraio scorso quando l’alluvione del 9 e 10 ha compromesso la salubrità dei pozzi.

Due erano state le ordinanze di divieto ad uso potabile delle acque provenienti dall’acquedotto comunale ed attinte dal pozzo di Santa Maria La Nova, dai serbatoi del Rosario e di San Mattero e dai pozzi di Torre Dammusa e Currumeli a Donnalucata. Gli esami di laboratorio non hanno riscontrato presenza di batteri o sostanze inquinanti tali da compromettere la potabilità delle acque immesse nella rete comunale e destinate al consumo umano. La revoca delle due ordinanze è stata perfezionata con una nuova ordinanza a firma del primo cittadino