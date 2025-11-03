Accoltellamento in periferia a Ragusa: giovane ferito da due aggressori in monopattino

Un giovane, noto alle forze dell’ordine, è stato aggredito e ferito con due fendenti da due uomini armati di coltello. L’attacco è avvenuto nei giorni scorsi in un tratto di campagna, descritto dalla vittima come “la strada rotta”, una zona che si trova non lontano dalla “Valle di Era”.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, un ventinovenne, l’aggressione sarebbe scaturita da un banale contatto tra la sua auto e un monopattino sui cui viaggiavano gli aggressori. «Mi hanno sbattuto contro la macchina. Non appena ho chiesto il motivo di ciò, hanno tirato fuori i coltelli», ha dichiarato il giovane, che dopo l’episodio è stato trasportato in ospedale con ferite gravi.

L’accoltellamento non sembra avere una motivazione chiara, poiché, secondo la testimonianza della vittima, il motivo dell’aggressione potrebbe essere legato a un episodio di futili motivi. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. Sempre la settimana scorsa a Ragusa, ma in centro storico, si era verificato un altro accoltellamento con un giovane egiziano ferito e finito all’ospedale con un polmone danneggiato.

