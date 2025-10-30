Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Una lite finita nel sangue? Giovane accoltellato a Ragusa
30 Ott 2025 21:53
Forse una lite sfociata in un ferimento. A farne le spese un giovane straniero che avrebbe riportato una ferita d’arma da taglio. E’accaduto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18 in corso Italia a Ragusa. Sul posto, allertata da alcune persone, è intervenuta una Volante della Polizia di Stato.
Ancora non sono note le condizioni del ferito che però non sembra essere in pericolo di vita e che è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Su cosa sia effettivamente accaduto e sui motivi che hanno condotto alla presunta lite, ci sono indagini in corso affidate alla Squadra mobile che è al lavoro per identificare la persona che ha ferito il giovane.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it