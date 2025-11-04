Accoltellamento in corso Italia: resta in carcere presunto aggressore. Con la vittima c’erano già denunce incrociate

Avrebbe risposto alle domande, il 29enne egiziano arrestato della Polizia – a stretto giro – per l’accoltellamento di un 19enne connazionale avvenuto al culmine di un alterco il 30 ottobre scorso in corso Italia a Ragusa. E’accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Il giudice per le indagini preliminari dopo l’udienza di convalida in cui è comparso assistito dal suo legale, l’avvocato Edoardo Platania, ha confermato la custodia cautelare in carcere. I due si conoscevano.

Il 29enne avrebbe denunciato la vittima per aggressione una decina di giorni fa e ne era seguita una controdenuncia. I due si sarebbero incontrati casualmente avrebbero iniziato a parlare ma poi la discussione si sarebbe accesa.

Il 19enne trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II era stato colpito ad un polmone – situazione clinicamente risolta – e aveva numerose ferite da arma da taglio. Era stato ricoverato in Rianimazione e poi trasferito in reparto: le sue condizioni sono in miglioramento. Il 29enne ha fornito la sua versione di quanto accaduto. Il legale dell’uomo si è rivolto al Tribunale del Riesame

