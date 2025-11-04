Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Accoltellamento in corso Italia: resta in carcere presunto aggressore. Con la vittima c’erano già denunce incrociate
04 Nov 2025 12:54
Avrebbe risposto alle domande, il 29enne egiziano arrestato della Polizia – a stretto giro – per l’accoltellamento di un 19enne connazionale avvenuto al culmine di un alterco il 30 ottobre scorso in corso Italia a Ragusa. E’accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Il giudice per le indagini preliminari dopo l’udienza di convalida in cui è comparso assistito dal suo legale, l’avvocato Edoardo Platania, ha confermato la custodia cautelare in carcere. I due si conoscevano.
Il 29enne avrebbe denunciato la vittima per aggressione una decina di giorni fa e ne era seguita una controdenuncia. I due si sarebbero incontrati casualmente avrebbero iniziato a parlare ma poi la discussione si sarebbe accesa.
Il 19enne trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II era stato colpito ad un polmone – situazione clinicamente risolta – e aveva numerose ferite da arma da taglio. Era stato ricoverato in Rianimazione e poi trasferito in reparto: le sue condizioni sono in miglioramento. Il 29enne ha fornito la sua versione di quanto accaduto. Il legale dell’uomo si è rivolto al Tribunale del Riesame
