Acate: sono tre i candidati in lizza per le prossime elezioni amministrative

Fino a qualche settimana fa vari erano i candidati in lizza, che avevano annunciato la loro probabile discesa in campo. Via via il quadro si è fatto più chiaro, alcune candidature ipotizzate non si sono concretizzate.

Fino ad oggi sono tre le candidature in campo.

GIOVANNI DI NATALE



Sarà ricandidato il sindaco uscente Giovanni Di Natale. La sua lista sarà sostenuta dai consiglieri uscenti del Pd, ci saranno anche alcuni esponenti della politica acatese, come l’ex presidente Biagio Licitra e alcuni esponenti di Fratelli d’Italia che non hanno condiviso la decisione ufficiale del partito.

Di Natale, che ha governato la cittadina negli ultimi cinque anni e che lo ha condotto all’uscita dal dissesto, ha scelto uno slogan di richiamo: “Dal dissesto alla rinascita, Acate riparte”.

Di Natale non ha ancora indicato i nomi degli assessori designati.

GIOVANNI CARUSO



Suo competitor sarà l’ex sindaco Giovanni Caruso. Caruso ha governato la città per dieci anni (due mandati consecutivi) fino al 2013. Era stato sindaco anche all’inizio degli anni 90. “Una vita al servizio di Acate” : è questo il leitmotiv della sua campagna elettorale. Medico di famiglia, oggi in pensione, guida una coalizione civica, che porta il suo nome. Anche Caruso potrebbe avere l’appoggio di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia che non hanno condiviso la scelta del partito. È sceso in campo con uno slogan “Eh già ! Io sono ancora qua”.

Anche Giovanni Caruso, ad oggi, non ha annunciato nessun assessore designato.

GIANFRANCO FIDONE



Il terzo candidato è Gianfranco Fidone. La sua lista si chiama “Acate, punto a capo”. Avvocato cassazionista, guida una coalizione civica che ha ottenuto l’appoggio di alcuni partiti del centrodestra: Fratelli d’Italia, Dc, Mpa, Forza italia, Nord chiama Sud di Cateno De Luca, ma anche di alcuni esponenti di area progressista. De Luca è stato nei giorni scorsi ad Acate. In Fratelli d’Italia alcuni non hanno condiviso la scelta e sono orientati a sostenere gli altri due candidati.

Gianfranco Fidone ha già indicato i nomi di tre assessori designati. Si tratta di: Giuseppe Raffo, avvocato, responsabile di una società di Programmazione, Gianfranco Ciriacono, sindacalista, consulente , presidente del consiglio comunale uscente, esponente di Fratelli d’Italia e Cristina Cicero, tecnologa alimentare.