Giovanni Caruso ci riprova. Si candida a sindaco di Acate

Giovanni Caruso, medico in pensione e già sindaco di Acate, ha annunciato la sua candidatura alle amministrative del 28 e 29 maggio 2023. Con il messaggio “E già, io sono ancora qua”, il candidato si rivolge alla comunità di Acate, promettendo di offrire un servizio di qualità come guida della città. Insomma Giovanni Caruso ci riprova. Si candida a sindaco di Acate.

La storia e la professione di Caruso lo rendono un nome noto ad Acate. Il candidato ha svolto la sua attività medica nella città per oltre 40 anni ed è stato anche eletto delegato del movimento giovanile della sezione acatese della Democrazia Cristiana a soli 17 anni. La sua passione per la politica lo ha portato alla carica di sindaco in passato, e ora, convinto dalle esigenze della comunità di Acate, decide di candidarsi nuovamente.

Caruso ha sottolineato di conoscere bene la città, gli acatesi, le famiglie e i lavoratori. Ha fatto notare che ha identificato cosa è mancato, cosa deve essere cambiato e anche cosa dovrebbe essere riproposto. Il candidato ha inoltre annunciato la sua intenzione di formare una coalizione di professionalità, non solo di professionisti della politica.

Come detto Giovanni Caruso ci riprova. Si candida a sindaco di Acate. “È arrivato il momento di riaccendere i motori – ha spiegato il candidato sindaco Giovanni Caruso -. La strada da fare non è semplice, ma con l’esperienza, la determinazione e il sostegno di molti amici, affronteremo anche questa sfida. Non lo faremo per prendere, ma per dare nuove opportunità ad Acate. Ecco perché sono qua”.