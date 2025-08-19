Un gesto di straordinaria generosità ha trasformato il dolore in speranza all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove nei giorni scorsi è stato effettuato un prelievo di organi su un uomo di 91 anni, italiano residente all’estero ma in vacanza come ogni anno nel Ragusano. Si tratta del più anziano donatore d’organi in Sicilia, un […]
Acate: rubano una vettura e la danno alle fiamme
19 Ago 2025 19:56
di Francesca Cabibbo – Un’auto rubata e data alle fiamme ad Acate. È accaduto nella notte del 18 agosto e a dare la notizia è stato un cittadino, che ha affidato ai social la notizia. “il 18 agosto, alle 3 del mattino, l’auto della mia famiglia è stata rubata e incendiata in un terreno”. Un episodio anomalo perché chi ha voluto colpire ha dapprima portato via la vettura, poi l’ha abbandonata in un terreno fuori città e ha appiccato il fuoco. L’uomo ha anche mostrato la foto dell’auto completamente distrutta dall’incendio e ormai inutilizzabile.
Sull’episodio indagano i carabinieri. Non è la prima volta che ad Acate si verificano incendi di vetture. Nelle ultime settimane sono stati presi di mira dei mezzi della ditta Busso.
Sempre ad Acate si segnalano anche delle risse. Una tra queste si sarebbe verificata in piazza Matteotti, un’altra nella zona di Marina di Acate.
Francesca Cabibboi <francescacabibbo@gmail.com>
