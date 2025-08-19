Acate: rubano una vettura e la danno alle fiamme

di Francesca Cabibbo – Un’auto rubata e data alle fiamme ad Acate. È accaduto nella notte del 18 agosto e a dare la notizia è stato un cittadino, che ha affidato ai social la notizia. “il 18 agosto, alle 3 del mattino, l’auto della mia famiglia è stata rubata e incendiata in un terreno”. Un episodio anomalo perché chi ha voluto colpire ha dapprima portato via la vettura, poi l’ha abbandonata in un terreno fuori città e ha appiccato il fuoco. L’uomo ha anche mostrato la foto dell’auto completamente distrutta dall’incendio e ormai inutilizzabile.

Sull’episodio indagano i carabinieri. Non è la prima volta che ad Acate si verificano incendi di vetture. Nelle ultime settimane sono stati presi di mira dei mezzi della ditta Busso.

Sempre ad Acate si segnalano anche delle risse. Una tra queste si sarebbe verificata in piazza Matteotti, un’altra nella zona di Marina di Acate.

