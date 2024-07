Abbattuto il diaframma della galleria a Caltagirone: collegherà Licodia Eubea all’asse stradale Ragusa-Catania

Nel cantiere della SS 683 “Licodia Eubea-Libertinia”, situato in località Caltagirone, è stato abbattuto con successo l’ultimo diaframma della galleria Santa Caterina, un’importante tappa nella realizzazione della nuova tratta in variante. Questo sviluppo è stato annunciato dall’Anas e rappresenta il completamento del 50% dei lavori necessari per velocizzare il tracciato della SS 683.

Lo scavo

La galleria Santa Caterina è un’opera ingegneristica complessa, composta da un unico fornice con una sezione di scavo di 160 mq e una lunghezza complessiva di 900,18 m, di cui 760,18 m in galleria naturale e i restanti metri in galleria artificiale agli imbocchi (80 m all’imbocco sud e 60 m all’imbocco nord). La rottura del diaframma è un passo fondamentale che consentirà all’Anas di completare i lavori entro il 2025.

Questo intervento fa parte di un più ampio progetto per il completamento della strada a scorrimento veloce SS 683 “Licodia Eubea”, che collegherà l’asse stradale Ragusa-Catania, attualmente oggetto di un importante investimento in corso, con l’asse nord-sud “Santo Stefano di Camastra-Gela” e l’asse autostradale “Catania-Palermo”.

Questo importante progresso non solo facilita il completamento della SS 683, ma rappresenta anche un miglioramento significativo per la viabilità e la connettività regionale, collegando più efficacemente le diverse arterie stradali e autostradali della Sicilia.

© Riproduzione riservata