A volte tornano: Giovanni Lacognata nuovamente nel Modica Calcio

Il Modica, ha ripreso il lavoro in vista dell’esordio casalingo in campionato, domenica prossima, alle 15.30, contro il Real Siracusa. Il programma settimanale di allenamento, prevede sedute pomeridiane da oggi e sino a venerdì’ e la rifinitura di sabato mattina. Nessun problema per gli uomini agli ordini di Giancarlo Betta che può disporre dell’intera rosa.

Infermeria vuota e, sul fronte dell’organico, torna a vestire il rossoblù il difensore, Giovanni Lacognata, 30 anni lo scorso luglio e protagonista con il Modica della vittoria del campionato di promozione e della Coppa Italia di categoria, la stagione passata. Accordo raggiunto e Lacognata è già al lavoro con i compagni. Esce dai ranghi, invece, Sasha Giorgetti, che non fa più parte del progetto 2022/2023 del Modica calcio