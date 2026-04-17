A Vittoria sorgerà una nuova chiesa ortodossa rumena. Il progetto approda in consiglio comunale

Una nuova chiesa ortodossa rumena sorgerà a Vittoria in via del tennis, lungo l’ex strada provinciale che conduce in direzione di Scoglitti.

In quella zona, la comunità rumena, che da anni si è insediata nella zona di Ragusa e soprattutto nei paesi e nei borghi della fascia trasformata, ha acquistato un terreno agricolo e un edificio. Lì, in via temporanea, ha trovato sede il luogo di culto, la chiesa della parrocchia di Vittoria, che è stata intitolata a Santa Melania romana. La parrocchia è stata istituita nel 2010 dal Vescovo Siluan e come parroco è stato nominato Padre Nicolae Chilcos.

Lì si celebra il rito ortodosso rumeno, officiato dal parroco, padre Nicolae Chilcos, che segue anche alcune comunità vicine a Niscemi, Gela, Ispica e Scicli. In precedenza, la comunità rumena, aveva usufruito, per alcuni anni, della chiesa di San Paolo, nel quartiere omonimo di Ragusa Ibla, concessa in comodato d’uso dalla diocesi di Ragusa. La parrocchia fa parte dell’unica diocesi ortodossa rumena d’Italia, che ha sede a Roma e che è retta dal vescovo Siluan.

La comunità rumena è oggi numerosa e conta alcune migliaia di fedeli: molti vivono nella fascia trasformata, ad Acate, Vittoria, Scoglitti, Santa Croce Camerina, altri sono presenti anche a Comiso, Chiaramonte Gulfi, Ragusa e nelle frazioni.

Nel 2020, la parrocchia ha acquistato un terreno di 3700 metri quadrati insieme a un edificio in via del Tennis a Vittoria, attualmente utilizzato come complesso parrocchiale. Lì si realizzerà una nuova chiesa che prenderà il posto dell’edificio attuale. Oltre alla chiesa ci sarà anche un centro sociale, sale per la scuola parrocchiale e altri spazi che aiuteranno la parrocchia a svolgere le sue attività religiose, culturali e sociali. Il luogo di culto è necessario per le esigenze dei tanti fedeli. È stato predisposto un progetto che è stato presentato e approvato dalla Regione. Il progetto, con la richiesta di variante, approderà ora in consiglio comunale a Vittoria, munito di tutti i pareri necessari. La seduta è già stata convocata dalla presidente Concetta Fiore per il prossimo 22 aprile.

Nel maggio scorso, la parrocchia ha celebrato i 15 anni della sua istituzione, avvenuta nel 2010 prtoprio ad opera del vescovo Siluan. Lo stesso Siluan è stato a vittoria e ha presieduto i vespri e le celebrazioni, insieme agli altri sacerdoti del Decanato di Sicilia.

(foto tratta da: https://www.diocesiortodossa.it)

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