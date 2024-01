A Vittoria il primo nato del 2024

A mezzanotte e tre minuti è nato al reparto unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia di Vittoria, Leo. E’ il primo nato della provincia di Ragusa nel 2024. Il piccolo pesa 500 grammi. Si è trattato di un parto cesareo non programmato ma in ogni caso sia il piccolo che la mamma stanno bene come confermato stamattina dal personale infermieristico dello stesso reparto.