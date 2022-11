Oggi pomeriggio a Vittoria i funerali di Enzo Sauna, l’uomo morto in seguito ad un accoltellamento. Proprio ieri, è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Ragusa il fermo nei confronti di Salvatore Guardiano, il 58enne accusato di averlo ucciso.

Il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta della Procura, ha contestualmente emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’autopsia eseguita dal medico legale Giuseppe Ragazzi ha accertato che la vittima è stata ferita mortalmente con più coltellate, una delle quali è risultata letale.

Secondo la tesi degli inquirenti, il presunto assassino si è scontrato con la vittima per un banale litigio, anzi, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe sentito preso in giro e così avrebbe voluto dare una lezione, finita, però, in tragedia.

Il funerale di Enzo Sauna si è svolto nella chiesa di San Giovanni Battista a Vittoria. A officiare le esequie, don Salvatore Converso. La salma è stata restituita ieri ai familiari. Il Comune di Vittoria è intervenuto economicamente assieme alla parrocchia e all’associazione San Vincenzo de Paoli.