A Uomini&Donne arriva Federica, da Modica. VIDEO

Lei è Federica Gisana, ha 38 anni, ed è la nuova corteggiatrice di Marco Antonio a Uomini&Donne. Modicana, insegnante di discipline pittoriche, Federica sembra aver subito conquistato l’interesse di Marco Antonio. Dopo la presentazione, infatti, ha accettato di ballare con lei, un modo certamente per conoscerla meglio e dimostrarle interesse.

Federica è un’appassionata d’arte: oltre alla sua professione, infatti, ha dichiarato che la pittura fa parte della sua vita. Il cavaliere corteggiato da Federica vive a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. È titolare della Salento Waves, azienda che organizza escursioni in mare nei posti più belli e suggestivi del Salento. Sebbene non sia nota la sua data di nascita, l’uomo si aggira sui 40 anni circa.

PER VEDERE IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE CLICCA QUI