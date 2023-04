A Scicli un’esplosione di “Gioia”. In migliaia dietro la statua che gira. VIDEO

Un’esplosione di “Gioia” oggi per la Pasqua a Scicli. La festa è una delle più sentite e partecipate della Sicilia. Dopo la Settimana Santa, le atmosfere luttuose lasciano spazio ad un clima di festa che coinvolge tutta la città e che culmina nella vigorosa processione dell’Uomu Vivu, ovvero il Cristo Risorto. La statua, dopo tantissime giravolte in giro per la città, è rientrata solo alle 15,30 di oggi nella chiesa del Carmine in piazza Busacca, in attesa di tornare ad uscire stasera.

La festa di Pasqua a Scicli con U Gioia rappresenta un momento di grande devozione e fede per la comunità locale, ma anche un’opportunità per conoscere e apprezzare le tradizioni e la cultura della città siciliana. La processione dell’Uomu Vivu è uno dei momenti più intensi e coinvolgenti della festa, che attira fedeli e turisti da ogni parte del mondo. Proprio come avvenuto anche oggi con migliaia di presenze.

La statua del Cristo Risorto, chiamata dagli sciclitani “Uomu Vivu” o “Gioia”, viene portata in processione dai devoti attraverso le strade del centro storico di Scicli. La processione è accompagnata dalla musica delle bande cittadine e da una nuvola di suoni e colori che coinvolgono tutti gli abitanti della città.

La festa del Gioia ha incantato molti artisti, tra cui il cantautore Vinicio Capossela, che ha dedicato una canzone alla festa e ha partecipato attivamente alla processione, cantando e mescolandosi tra i portatori.

La festa di Pasqua a Scicli è un momento di grande devozione e fede per la comunità locale, ma anche un’occasione per conoscere e apprezzare le tradizioni e la cultura della città siciliana. Durante la festa, infatti, le strade del centro storico si animano di bancarelle e di stand che offrono prodotti tipici locali e artigianato.

Inoltre, per chi vuole approfondire la conoscenza della città, sono organizzate visite guidate di Pasqua a Scicli, che offrono l’opportunità di scoprire i tesori artistici e storici della città e di vivere da vicino la magia della festa del Gioia.