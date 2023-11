A Scicli rischi esondazione corsi d’acqua in centro abitato

di Pinella Drago – Il rischio maggiore proviene dall’accumulo di una grande quantità di pietre sul letto del torrente. Accumulo che si riscontrerebbe in prossimità del curvone fra le vie San Nicolò e Colombo. Mirabella si chiede quale è stato il destino del finanziamento di 250 mila euro per interventi di manutenzione nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio sciclitano. Ed il torrente Modica-Scicli è uno dei principali e dei più invasivi per il lungo corso che ha dal confine con il territorio modicano fino alla foce nella spiaggia di Spinasanta fra

Un intervento urgente per eliminare i rischi derivanti dall’innalzamento del livello del corso d’acqua.

“In un anno non si è visto nessun intervento. Bocciata in Consiglio Comunale una mia mozione, dove si impegnava il sindaco, gli assessori al ramo, i tecnici e i funzionari della Protezione civile a fare una attenta analisi dei rischi e degli interventi con l’Autorità di Bacino – afferma il consigliere Mirabella – piu’ volte ho fatto presente le forti criticità con la deviazione del letto del torrente che và ad impattare sul curvone tra le vie San Nicolò e Colombo. Il letto del torrente si è riempito di pietre alzandolo in alcuni punti di oltre due metri e mezzo. Di recente sono stati fatti dei lavori molto ma molto sommari, ammassando pietre in una sponda e svuotando di fatto la sponda opposta, deviando di fatto il letto del fiume sotto il cordolo dell’argine a ridosso delle case. Spero che un sopralluogo tecnico possa servire ad individuare le criticità e risolvere il problema per garantire un intero quartiere”.