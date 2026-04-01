A Scicli palestra Don Milani off-limits: studenti senza spazi, esplode la protesta

L’anno scolastico che si avvia alla chiusura non prevede nulla di buono. La palestra al servizio dell’Istituto Comprensivo Don Milani al villaggio Jungi di Scicli è off-limits e non c’è accenno a fare pensare che sia prossima la sua apertura. Alle lamentele di intere famiglie si aggiunge ora l’intervento del Partito Democratico. “L’Amministrazione Marino oggi finalmente ammette una situazione che denunciamo da tempo: degrado, pavimentazione danneggiata, problemi di sicurezza e servizi da rifare – sottolinea il partito del segretario Marco Causarano – ma invece di indicare tempi e soluzioni, si limita a parlare di interventi parziali ed a rinviare tutto al reperimento di fondi. Una risposta che non basta. Siamo già ad aprile e il rischio è concreto: senza decisioni immediate, si potrebbe compromettere anche il prossimo anno scolastico. Parliamo di uno spazio fondamentale per la crescita ed il benessere dei ragazzi, non di un’opera secondaria. Servono tempi certi per i lavori, trasparenza sui finanziamenti e soluzioni immediate per garantire agli studenti spazi adeguati. Continueremo a vigilare dando voce a famiglie, studenti e personale scolastico”. Ai disagi della palestra, al momento fuori uso, si aggiungono quelli delle aree esterne all’istituto scolastico. Fra erbacce in avanzato stato di vegetazione, le buche nel manto stradale e le infiltrazioni di acqua le segnalazioni di famiglie e cittadini non si contano.

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