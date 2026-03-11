A Scicli l’assedio del “fracassone”: aggressione con spray al peperoncino all’inviata Rai

SCICLI – Non c’è pace in via Dei Miracoli. Quella che doveva essere una cronaca di ordinaria esasperazione condominiale si è trasformata, nelle ultime ore, in una vera e propria aggressione ai danni della stampa nazionale. Protagonista, ancora una volta, l’anziano di 86 anni tristemente noto come il “fracassone”, tornato alla ribalta dei media nazionali.

L’agguato in piazza e l’attacco al mercato

La tensione è esplosa ieri sotto l’occhio delle telecamere di “Vita in Diretta”. L’inviata Alessandra Galioto ha rintracciato l’uomo di prima mattina in piazza Italia, luogo che frequenta abitualmente per dare da mangiare ai piccioni. L’approccio della giornalista è stato però accolto con estrema ostilità: l’ottantaseienne, visibilmente infastidito, ha prima inveito contro la troupe per poi passare all’azione, schiacciando volontariamente il piede della cronista con le ruote del suo nuovo monopattino elettrico.

Il peggio è avvenuto poco dopo presso il mercato settimanale di Zagarone. Pedinato dalla troupe, l’anziano ha estratto una bomboletta di spray al peperoncino, indirizzando il getto urticante direttamente contro la Galioto e gli operatori Rai.

Soccorsi e indagini: il mistero dei botti notturni

L’inviata palermitana è stata accompagnata dagli agenti della Polizia Locale presso il PTE dell’ospedale Busacca per le cure del caso e la successiva refertazione. Nel frattempo, i vigili hanno provveduto al sequestro preventivo della bomboletta.

L’episodio ha però scoperchiato un dettaglio inquietante sulla natura dei disturbi che tormentano il vicinato. Un’armeria locale ha infatti confermato non solo la vendita dello spray, ma anche il frequente acquisto da parte dell’anziano di munizioni a salve.

Un quartiere allo stremo

Nel pomeriggio di ieri, Scicli è diventata l’ombelico del palinsesto televisivo pomeridiano. Mentre Alessandra Galioto raccontava in diretta l’aggressione subita, a pochi metri di distanza anche la trasmissione Dentro la Notizia, con Giuliana Zanca, raccoglieva lo sfogo dei residenti.

“La situazione è tornata insostenibile”, denunciano gli abitanti del palazzo, ormai prigionieri di un incubo che sembra non avere fine.

Nonostante l’attenzione mediatica e l’intervento delle forze dell’ordine, il “fracassone” sembra intenzionato a non arretrare, trasformando il cuore barocco di Scicli nel teatro di una sfida aperta alle regole della convivenza civile.

