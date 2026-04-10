A Scicli e Ragusa maxi finanziamenti per gli asili nido: oltre 868 mila euro dal PNRR

Importanti risorse in arrivo per il potenziamento dei servizi educativi nella fascia 0-6 anni nei Comuni di Scicli e Ragusa. I due enti sono risultati beneficiari di finanziamenti complessivi superiori agli 868 mila euro nell’ambito di programmi PNRR e del Piano Nazionale Scuola e Competenze, finalizzati alla fornitura di arredi scolastici innovativi per i nuovi asili nido e le strutture per l’infanzia.

Scicli, 244 mila euro per i nuovi asili nido

Il Comune di Scicli ha ottenuto un finanziamento pari a 244 mila euro nell’ambito dell’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato al potenziamento dell’offerta educativa 0-6 anni attraverso arredi didattici innovativi. Le risorse, provenienti da fondi PNRR, permetteranno di completare l’allestimento dei tre nuovi asili nido comunali.

A darne notizia è il sindaco Mario Marino.

Ragusa, ammessi al finanziamento per oltre 624 mila euro

Anche il Comune di Ragusa ha ottenuto l’ammissione al finanziamento nell’ambito dell’Avviso per la fornitura di arredi scolastici innovativi per la fascia 0-6 anni, inserito nel Programma Nazionale “PN Scuola e Competenze” dei Fondi Strutturali Europei 2021-2027.

L’esito positivo è stato comunicato dopo la delibera di Giunta del 10 febbraio 2026, su indirizzo dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione. Il Comune è risultato ammissibile per un importo complessivo pari a 624 mila euro, destinato a completare le nuove strutture scolastiche già realizzate grazie ai fondi PNRR.

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