La Luna Piena di giugno illumina Modica

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Uno spettacolo suggestivo e affascinante ha catturato l’attenzione degli appassionati di astronomia e fotografia nella serata del 30 giugno 2026. La Luna Piena di giugno è sorta all’orizzonte regalando un’immagine di rara bellezza sopra il profilo urbano di Modica, in provincia di Ragusa.

A immortalare il momento è stato il fotografo Gianni Tumino, che da Ragusa ha realizzato uno scatto capace di unire la maestosità del nostro satellite naturale al fascino senza tempo della città della Contea. La fotografia mostra la Luna mentre emerge nel cielo serale, dominando il panorama con la sua intensa luminosità e creando un suggestivo contrasto con il paesaggio sottostante.

L’immagine è stata realizzata alle ore 21:09 del 30 giugno 2026. Per ottenere il risultato, Tumino ha utilizzato una fotocamera mirrorless Canon EOS R5 abbinata a un obiettivo Canon RF 100-500 mm e a un duplicatore Canon RF 2X, raggiungendo una lunghezza focale equivalente di 1.000 millimetri a f/14. Lo scatto è stato effettuato con un tempo di esposizione di mezzo secondo e una sensibilità ISO di 12.800, mentre la post-produzione è stata curata attraverso i software Adobe Lightroom e Photoshop.

La fotografia testimonia ancora una volta come il territorio ibleo offra scenari straordinari per l’osservazione del cielo e dei fenomeni astronomici.

La Luna Piena di giugno rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più attesi dagli osservatori del cielo. Quando sorge all’orizzonte appare infatti più grande e spettacolare grazie a un effetto ottico che ne amplifica la percezione visiva, regalando immagini che suscitano emozione e meraviglia.

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