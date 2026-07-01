Scicli vieta i cani su tutte le spiagge: scoppia la protesta delle associazioni

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Il divieto di accesso ai cani su tutto il litorale di Scicli accende la protesta delle associazioni animaliste e di tutela del territorio. LAV Ragusa, Gli Amici di Italo e ARGO TSS hanno presentato una proposta congiunta chiedendo all’Amministrazione comunale di rivedere immediatamente il provvedimento e di avviare un confronto per individuare una soluzione alternativa già per l’estate in corso.

La decisione del Comune è stata adottata nelle more dell’approvazione del PUDM, il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, che prevede la realizzazione di quattro aree della costa destinate all’accesso dei cani. Una prospettiva che le associazioni giudicano positiva, ma che non giustifica, a loro avviso, l’introduzione di un divieto assoluto e generalizzato in attesa del completamento dell’iter amministrativo.

Le associazioni: “Un divieto anacronistico che penalizza cittadini e turismo”

Secondo le organizzazioni firmatarie, il provvedimento rischia di penalizzare sia i residenti sia i numerosi turisti che scelgono ogni anno Scicli come meta delle proprie vacanze insieme agli animali domestici.

Le associazioni sottolineano come l’immagine di una città accogliente e attenta al benessere animale venga messa in discussione da una misura considerata restrittiva e poco in linea con le moderne politiche di inclusione. Un aspetto particolarmente significativo per una comunità che ha legato parte della propria identità alla figura del cane Italo, simbolo di fedeltà e accoglienza conosciuto ben oltre i confini locali.

Nel documento inviato all’Amministrazione comunale viene inoltre richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa italiana, che in diverse occasioni ha ritenuto illegittimi i divieti generalizzati di accesso ai cani sulle spiagge quando non accompagnati da adeguate motivazioni igienico-sanitarie o dalla previsione di spazi alternativi dedicati.

La proposta: attivare subito aree temporanee per i cani

Le associazioni indicano una soluzione concreta e immediatamente praticabile: adottare il cosiddetto “modello Ragusa”.

Nel vicino Comune di Ragusa, infatti, è già stata individuata una spiaggia destinata all’accesso degli animali domestici, consentendo una convivenza regolamentata tra proprietari di cani e altri frequentatori del litorale.

LAV Ragusa, Gli Amici di Italo e ARGO TSS chiedono pertanto che anche Scicli individui fin da subito almeno una o due aree pilota tra quelle già previste dal futuro Piano spiagge, consentendo l’accesso regolamentato dei cani in via transitoria fino all’approvazione definitiva del PUDM.

“Serve una mediazione di buon senso”

“Chiediamo all’Amministrazione comunale un tavolo di confronto immediato per superare questo divieto totale” – affermano le tre associazioni – “Individuare fin da subito aree dedicate rappresenterebbe una scelta equilibrata e rispettosa delle esigenze di tutti. Consentire l’accesso dei cani al mare non è soltanto un atto di civiltà, ma anche un importante strumento per contrastare il fenomeno dell’abbandono estivo degli animali e valorizzare l’offerta turistica del territorio”.

Le organizzazioni si dichiarano fiduciose in una rapida apertura al dialogo da parte del sindaco e della giunta comunale, nella convinzione che sia possibile trovare una soluzione condivisa capace di conciliare tutela dell’ambiente, diritti dei proprietari di animali e fruizione delle spiagge da parte dell’intera collettività.

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